Gaziantep şehidine veda etti

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen Gaziantepli Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (23) için, dün memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi. İki yıl önce vatani görevini tamamladıktan sonra sözleşmeli olarak göreve başlayan ve bekar olan Ertürk için, Bahaeddin Nakiboğlu Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve akrabaları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Üç çocuğundan ortancasını şehit veren baba Osman Ertürk, "Beni bırakma oğlum" diyerek tabuta sarılırken, kardeşi Yasin Ertürk'te tabuta sarılıp gözyaşları döktü. Tören boyunca metanetini koruyarak ayakta durmaya çalışan anne Hatice Ertürk'ün ise oğlunun naaşı cenaze aracına konulmadan önce el sallayarak son kez vedalaşması yürek yaktı. Ertürk, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.