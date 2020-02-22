HATAY NAMAZ VAKİTLERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar'la birlikte Hatay'ın Suriye sınırındaki birliklerde incelemede bulundu. Akar, İdlib'de görev yapan personelle telsizden de görüştü. Sahadaki Mehmetçik'ten "Her zaman hazırız" karşılığını alan Akar, "Türk Silahı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Aynı başarıyı bu faaliyette de göstereceğinize inanıyoruz" dedi.2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde son duruma ilişkin bilgi alan Akar ve komutanlar, İdlib'de şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24) Samandağ'daki babaevini de ziyaret etti.