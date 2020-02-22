Irkçı çete çökertilince o harekete geçti

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hanau kentinde iki ayrı Türk mekanına saldırı düzenleyen Tobias Rathjen'in 14 Şubat'ta çökertilen terör örgütünün saldırı planlarının gerçekleşmemesi nedeniyle harekete geçtiği öğrenildi. 15 Şubat'ta keşif yapıpsaldırı yapacağı işyerlerini belirledi. Sonra da silahını alıp Sportsbar'a gitti. Üzerine yeşil montunu giydi, silahı altına sakladı. Nazi katilin bu montu, cinayetlerden önce çektiği videoda da görülüyor. Katilin bu anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Katil burada herkesin içinde başını yukarıya kaldırmış vaziyette ayakta maç seyrediyor. Nazi saldırganın montunun altındaki şişlikte ise, silah açıkça belli oluyor. Katilin burada neden saldırmadığı henüz tam netleşmese de ortamın uygun olmadığı için ateş etmediği sanılıyor.KATİL Tobias Rathjen, Midnight adlı mekana saldırdıktan sonra arka sokaktan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Katil, oradan aracına binip Sport Arena isimli kafeye gitti.