CHP kongresinde kadın delegeye çirkin sözler

UŞAK NAMAZ VAKİTLERİ

Uşak'ta Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı. Kongre öncesinde, seçime 'çarşaf listeyle mi, blok listeyle mi' gidileceği oylamaya sunuldu. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım seçime çarşaf listeyle gidilmesi gerektiğini savundu. Yalım'ın konuşmasının ardından delegelerden parti eğitmeni Rezzan Çağlar, "Siz kendiniz demokrasiyi uyguluyor musunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu sırada, Yalım'ın danışmanı Mahir Yaşar'ın, "Sen vekil hakkında nasıl böyle konuşursun, otur lan yerine" dedi. Diğer partili üyelerin de dahil olduğu tartışma sonrası ortam gerginleşirken üyelerden bazıları salonu terk etti.