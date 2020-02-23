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CHP’liler ’da milyonlarca lirayı talan etti

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
CHP’liler Yalova’da milyonlarca lirayı talan etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan otoyol açılışı sonrası İzmir'in Kınık ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında Yalova Belediyesi'ndeki zimmet skandalına değindi.
Belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzenini sizler de görüyorsunuz. Bunun son örneği Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi. CHP'li hiçbir yönetici çıkıp özür dilemedi. Bay Kemal basın toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor. Fakat belediyesinin kurduğu rüşvet çiftliğinden bahsetmiyor.
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CHP’liler Yalova’da milyonlarca lirayı talan etti
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