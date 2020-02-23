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, şehidine veda etti

'nin kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), memleketi 'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Gündem
Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Hatay, şehidine veda etti
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), memleketi Hatay'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.Fırıncıoğulları'nın cenazesi Samandağ ilçesi Çiğdede mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Burada şehidin yakınları "Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları" attı. Şehidin cenazesi, Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip düzenlenen törenle defnedildi. Törende oğlunun kazağına sarılan anne Münteha FırıncıoğullarIı "Bugün benim en özel günüm" dedi. Bekar olan şehit Fırıncıoğulları'nın babası Remzi Fırıncıoğulları, kız kardeşleri Esra ve Feray güçlükle ayakta durabildi.

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Hatay, şehidine veda etti
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