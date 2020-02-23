Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Malatya’da kaçakçılık operasyonları: Gözaltı işlemleri var

’da kaçakçılık operasyonları: Gözaltı işlemleri var

’da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda alkol, tütün ve emtia ürünleri ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.2.2020 15:44 ABONE OL
Malatya’da kaçakçılık operasyonları: Gözaltı işlemleri var

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında alkol, tütün mamülleri ve emtia kaçakçılığına yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda, 4 bin 142 adet kaçak kozmetik ürün, 980 adet gümrük kaçağı çakmak, 970 adet gümrük kaçağı nargile aparatı, 35 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 450 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 28 adet gümrük kaçağı sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Polis, kaçakçılık ürünlerine el korken olayla ilgilisi bulunan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya’da kaçakçılık operasyonları: Gözaltı işlemleri var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN