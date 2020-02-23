Rejim güçleri Türkler’e saldırıda koordinatları biliyordu

İNGİLİZ The Telegraph gazetesinin telsiz konuşmalarına dayandırdığı haberine göre, rejim güçleri, İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına kasıtlı saldırılar düzenledi. Gazeteye bağımsız aktivist grup Makro Medya tarafından iletilen telsiz konuşmalarında, rejimin bir topçu subayının silah arkadaşına "Somar, bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını gönder" dediği, karşıdakinin "Suphi, karşında solda. 07.....3" yanıtını verdiği duyuluyor. Halep'in batısındaki Etarib'e bağlı Mizanaz'a birkaç kilometre uzaklıktaki gözlem noktasına, 12 Şubat'ta bu telsiz konuşmasından kısa süre sonra rejim güçleri tarafından top saldırısı düzenlendiği, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi. Araştırmacı Charles Lister de gözlem noktalarını hedef alan saldırıların, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkesin çökmesinin arkasında kimin olduğunu konusunda şüpheye yer bırakmadığını vurgulayarak "Ankara'nın Soçi Anlaşması'nın güvenilir taraflarından biri olarak gördüğü Rusya için küçük düşürücü" dedi. Öte yandan İdlib'de dün rejim güçlerince atılan bomba sonucu Gaziantepli Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir (25) şehit düştü. 11 kardeşi olduğu öğrenilen şehidin cenazesi bugün memleketi Gaziantep'te defnedilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise alçak saldırı sonrası 21 rejim hedefinin imha edildiği bildirildi.

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