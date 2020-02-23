BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Duratiles-Akgün İzmir Seramik Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Tesiste 550 kişinin istihdam edileceğini belirten Erdoğan, "Aş, iş, ekmek buna vesile olan, buna aracı olan girişimcilerimiz bizim medarı iftiharımızdır. Onların baş tacı olmaları hasebiyle tabi ki tebrik ediyorum şahsım adıma, milletim adına. Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların bu noktada devamlı önünü açmakta kararlıyız ve bundan sonra da inşallah önünü açmaya devam edeceğiz" dedi. Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün de 18 yıllık AK Parti iktidarında 15. fabrikaya ulaştıklarını belirterek, ülkede yakalanan istikrar ve güvenden dolayı Başkan Erdoğan ve kadrolarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler besmele çekerek kurdele kesimini gerçekleştirdi.