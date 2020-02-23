Tünelden kaçarak Türkiye’ye geçtim

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen evlatları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Gevriye Ayhan, 6 yıl önce pikniğe gidiyoruz diye dağa kaçırılan kızı Pelda'ya kavuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Pelda Ayhan, yıllardır ayrı kaldığı annesi ve kardeşleri ile evinde bir araya geldi. Küçük yaşta babasını kaybeden Pelda, evindeki ilk günde yaşadıklarını SABAH'a anlattı.



EN GÜZEL GÜNLERİMİ ÇALDILAR"

Henüz 15 yaşına yeni girdiği yıllarda HDP'lilerin kendisini kandırdığını, en güzel günlerini çaldıklarını belirten Pelda Ayhan, "Mahallede bulunan HDP'ye bağlı dernekler, beni ve arkadaşımı piknik yalanıyla kandırdılar. Diyarbakır'da bir araca bizi bindirip piknik diye Lice kırsal alana götürdüler. Ardından burada bizi aralarında kadınların da olduğu PKK'lılara teslim ettiler. Lice kırsalındaki kampta bulunan mağarada bir ay kaldık. Sonra bizi yine araçla Suriye'nin Kobani bölgesine götürdüler. Günlerce ağladım, annem için gözyaşları döktüm bırakmadılar" dedi.



ANNEMİ GÖRÜNCE KARAR VERDİM

Suriye'ye götürüldükten uzun bir süre sonra kaçmaya çalışırken yakalandığını ifade eden Ayhan, 7 ay hücre cezası verdiklerini söyledi. Hep kaçmak içim bir fırsat kolladığını söyleyen Pelda Ayhan, "Diyarbakır'daki oturma eylemini televizyonlardan izleyebiliyorduk. Bir süre sonra annemin de katıldığını ve ağladığını gördüm. Kaçmaya karar verdim. Sınıra nasıl gideceğimi biliyordum. Bize sınırda mayın var diyordular, hepsi yalan çıktı. Gece sınıra geldim. Kobani'de beton blokların altında ellerimle açtığım tünelden geçip Türkiye tarafındaki askerlere teslim oldum. Benim gibi kaçmak isteyen çok sayıda örgüt mensubu var. Cesaretlerini toparlayıp kaçsınlar" diye konuştu. Hem annelik hem de babalık yaparak büyüttüğü kızının saçlarını okşayan anne Gevriye Ayhan, yıllar sonra kızıyla çay içmenin keyfini yaşadı.