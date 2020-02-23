Van Valiliği'inden son dakika deprem açıklaması: Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika: Merkez üssü İran'ın Khoy şehri olan ve yerin 5.22 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye'deki sınır illerinden de hissedildi. Kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı bildirilirken, 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili Van Valiliği'nden flaş bir açıklama yapıldı. Valilik ekiplerin bölgeye intikal ettiğini duyurarak arama-kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

"AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor." diyen Soylu, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

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