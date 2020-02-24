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6 ildeki operasyonlarnıda 1 tutuklama

merkezli 6 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen soruşturmasında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısından 1'i tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 17:45 ABONE OL
6 ildeki FETÖ operasyonlarnıda 1 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine FETÖ mensubu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 3 gün önce Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ YİNE UÇTU!

Öte yandan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen İslam'ı istismar etmeye devam etti. Herkul.org sitesinde yayımlanan bir videoda, Dört Halife'den olan Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in FETÖ'cü tutukluların koğuşları gezdiğini söyledi. Bilindiği üzere, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Hz. Peygamber'i rüyasında gördüğünü belirtip sosyal medyada "Tweetleri ikiye katlayın!" yalanını söyleyerek istismarda sınırları zorlamıştı.

İşte o haber;

FETÖ yine uçtu: Halifelerin cezaevinde gezdiği yalanıyla kameraların karşısına geçti!

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6 ildeki FETÖ operasyonlarnıda 1 tutuklama
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