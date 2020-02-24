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'da 4 bin 410 paket ele geçirildi

'da piyasa değeri 71 bin 500 lira olan 4 bin 410 paket ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 09:48 ABONE OL
Adana'da 4 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Mısır Çarşısı diye tabir edilen yerde kaçak ürün satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçip çarşıya baskın yapan polis piyasa değeri 71 bin 500 lira olan 4 bin 410 paket kaçak sigara, 10 bin boş makaron ele geçirdi.

BASKINLA İLİŞKİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Adana'da 4 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi
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