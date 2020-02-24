Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 12 gözaltı 2 tutuklama var

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman, İstanbul, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda G.Ç.T, Z.K, D.K, M.B.B, Z.Y, M.A, C.A, S.E, A.D, M.S, A.A. ve R.K. gözaltına alındı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
ByLock kullandıkları iddia edilen zanlılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç.T. ve D.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ŞIRNAK'TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 63 GÖZALTI