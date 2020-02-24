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merkezli FETÖ operasyonunda 12 gözaltı 2 tutuklama var

merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleşen son dakika operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı. FETÖ soruşturmaları tüm yurtta devam ediyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:30 ABONE OL
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 12 gözaltı 2 tutuklama var

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman, İstanbul, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda G.Ç.T, Z.K, D.K, M.B.B, Z.Y, M.A, C.A, S.E, A.D, M.S, A.A. ve R.K. gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

ByLock kullandıkları iddia edilen zanlılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç.T. ve D.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 12 gözaltı 2 tutuklama var
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