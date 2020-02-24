Akademik yapı için 'FETÖMETRE' oluşturulsun önerisi

BUGÜN NELER OLDU

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, askeri birimlerin uyguladığı 'FETÖMETRE'nin akademik yapılanma için de oluşturulması gerektiğini açıkladı. Ulağlı, 39 kategoriden oluşan bir akademik 'FETÖMETRE' ile üniversitelerdeki kripto FETÖ'cülerin tespit edilebileceğini söyleyerek, "FETÖ'nün akademik yapılanmasını deşifre etmek kolay değil, mücadelenin derinleştirilmesi gerekiyor. Örgütün akademide güçlü olduğu dönemlerde kısa zaman içerisinde çok hızlı akademik yükseltmeler oldu. Bir yılda biten yüksek lisanslar, doktoralar gördük. Aynı jürinin yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlükte görev aldığını gördük. Öğretim elemanlarının yüksek lisans eğitiminden başlayarak profesörlüğüne ve yapılan atamalara kadar bütün süreçleri takip eden parametreleri içeren, 39 kategoriden oluşan bir akademik 'FETÖMETRE' ile üniversitelerdeki kripto FETÖ'cüler tespit edilebilir" dedi.