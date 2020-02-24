Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayında flaş: 10 şüpheli ‘FETÖ’den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılan Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, şüpheli Sarıcaoğlu'nun 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri de tamamlandı. 10 şüpheli 'FETÖ Terör Örgütü' üyeliğinden tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 itirafçı hakkında adli kontrol kararı talep edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorguları tamamlanan 10 şüpheli 'FETÖ Terör Örgütü üyeliği'nden tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise haklarında devam eden başka bir FETÖ soruşturmasından dolayı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi doktor M.S. de tutuklananlar arasında...