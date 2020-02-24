Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayında flaş: 10 şüpheli ‘FETÖ’den tutuklandı

’nin şehit edilmesi olayında flaş: 10 şüpheli ‘’den tutuklandı

Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. ‘ Terör Örgütü’ üyeliğinden tutuklanması talebiyle ’ne sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Edinilen bilgiye göre, Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun ağabeyi doktor M.S. de tutuklananlar arasında...

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 22:08 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 22:20 ABONE OL
Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayında flaş: 10 şüpheli ‘FETÖ’den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılan Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, şüpheli Sarıcaoğlu'nun 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Son dakika... Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayeti ile ilgili flaş gelişme

Soruşturma kapsamında İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri de tamamlandı. 10 şüpheli 'FETÖ Terör Örgütü' üyeliğinden tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 itirafçı hakkında adli kontrol kararı talep edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlikteki sorguları tamamlanan 10 şüpheli 'FETÖ Terör Örgütü üyeliği'nden tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise haklarında devam eden başka bir FETÖ soruşturmasından dolayı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi doktor M.S. de tutuklananlar arasında...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RİZE NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayında flaş: 10 şüpheli ‘FETÖ’den tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN