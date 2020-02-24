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Bakan Soylu depremde ölenlerin cenaze törenine katıldı

Son dakika gelen bilgilere göre İçişleri Bakanı , Başkale’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenaze törenine katıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 11:59 ABONE OL
Bakan Soylu depremde ölenlerin cenaze törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden 5'i çocuk 9 kişinin cenaze törenine katıldı. Başkale Merkez Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler defin işlemlerinin yapılacağı Özpınar ve Güvendik mahallelerine hareket etti.

YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve yüzlerce kişi katıldı.

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Bakan Soylu depremde ölenlerin cenaze törenine katıldı
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