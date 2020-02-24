Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı tam gaz sürüyor

MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ

Bodrum'da kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler kapsamında tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemi hız kesmeden devam ediyor. Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yapmıştı. Bakan Kurum'un denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği lüks evlerin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durdurulmuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıkım kararı aldığı Bodrum Gündoğan'daki projenin de yıkım işlemleri sürüyor. Projenin rezidans kısmında bulunan 108 lüks villadan 54'ü Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Projenin sahilde bulunan dolgu ve mendirek kısmı ise ekiplerin gözetiminde işletme sahipleri tarafından yıkılıyor.Muğla'nın Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde uydu fotoğraflarından tespit edilen toplamda 1351 yapının yıkılacağı öğrenildi.