Evlat nöbetinde HDP’ye tepki: Kongre yerine buraya gelsinler

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Çocuklarıterör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 174 gündür sürüyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan (19) için 73 gündür beklediklerini söyledi. HDP milletvekillerine seslenerek çadıra davet eden Aydın, "HDP il başkanları kongreye gittiler, kongreye gideceklerine buraya gelseydiler, burada kongre var. Kongre kapılarının önünce ama kongreyi görmemezlikten geliyorlar. Onlarda biraz vicdan var ise gelip burada açıklama yaparak çocuklarımızı PKK'dan isterler. Ama buna cesaretleri yok" dedi. Annelerden İmmihan Nilifırka ise, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Çocuğum gelirse kurban keseceğim. Onun sevdiği yemekleri yapacağım. Yeter ki gelsin, göreyim" dedi.