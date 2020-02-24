Gaziantep şehidini uğurladı

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ

Suriye İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin kızkardeşinin tabuta kapanıp "yiğidim, aslanım, gururum" şeklinde ağıt yakması herkesi duygulandırdı. Cenaze töreninde şehidin 11 kardeşi ile yakınları gözyaş dökerken kardeşlerinden biri "Mecit, sen niye geldin. Konuşmuştuk, bir ay sonra ben gelip seni alacaktım" diye feryat etti. Şehit Mecit Demir'in daha 2 yaşındayken babasının vefat ettiği öğrenildi. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.