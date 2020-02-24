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Son dakika: önündeki ailelerden birine daha müjde

Son dakika gelen bilgilere göre Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 'in oğlu (20) terör örgütünün elinden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Veysi Birlik ile aile 5 yıl aradan sonra kucaklaştı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 10:41 ABONE OL
Son dakika: HDP önündeki ailelerden birine daha müjde

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 22 Şubat 2020 tarihinde HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Muhteber Birlik, 2015 yılında 15 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli'de işe giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlu Veysi Birlik'e 5 yıl aradan sonra kucaklaştı.

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ

Veysi Birlik, terör örgütü PKK'nın elinden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla anne Muhteber Birlik'i arayarak, müjdeyi verdi. Oğluna kavuşmayı bekleyen Muhteber Birlik, DHA'ya, "Cumhurbaşkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Çok şükür çocuğum geldi. Çocukların hepsi geri gelsin inşallah" dedi.

SAYI 9 OLDU

175 gündür süren oturma eyleminde terör örgütü PKK'dan kaçan çocuklarıyla kavuşan aile sayısı 9 oldu.

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Son dakika: HDP önündeki ailelerden birine daha müjde
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