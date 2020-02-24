Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 175'inci gününde

önündeki ailelerin evlat nöbeti 175'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren 90 ailenin evlat nöbeti 175'inci gününde de devam ediyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:49 ABONE OL

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan evlat nöbetindeki ailelerin umutlu bekleyişi 175'inci gününe girdi. 2015 yılında Siirt'te HDP'li belediyede staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin'in babası Aydın Dağtekin, 175 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutarak çocuğunun geri gelmesini için bekliyor. Çocuğunun HDP'li belediyede staj yaptığı 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen baba Aydın Dağtekin, "Çocuğum okul okuyordu ve üniversite öğrencisiydi. HDP'li Siirt belediyesinde staj yapıyordu. 2015 yılında 25 gün staj yaptığı sırada terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. O günden bu yana haber alamadık. Oğlum gelinceye kadar da eylemime devam edeceğim" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 175'inci gününde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN