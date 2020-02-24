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'da operasyonu! 2 gözaltı

'da operasyonu gerçekleştirildi. Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 970 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 09:54 ABONE OL
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir araçta bulunan kişilerin uyuşturucu madde sattığına dair aldıkları bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler, Yeşiltepe Mahallesi 53 ile 54/B Sokak'ın kesiştiği noktada belirlenen aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan Sezer G. ile Şehmus K., görevlileri görünce yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu Sezer G. yakalanırken Şehmus K. kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Araçta yapılan aramada 970 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapmak suçundan iki şüpheliyle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı
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