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'ta bir şubesi kurşunlandı

'ta bir şubesine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Müşterilerin de olduğu sırada yaşanan saldırıda, yaralanan olmazken, polis geniş çaplı inceleme başlattı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 17:51 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta bir banka şubesi kurşunlandı

İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine, saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Kurşunun camdan içeri girdiği banka şubesinde yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka şubesi ile çevresinde inceleme yapan ekipler, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay anında bankada bulunan müşterilerden Abdurrahman Yalçın, kırılan cam parçasının gözüne geldiğini belirterek, "Kredi kullanmak için içeride otururken, 'tak' diye bir ses geldi. Cam patladı. Cam parçası gözüme geldi" dedi.
Ali Su da bankada sıra beklediği anda olayın meydana geldiğini anlatarak, "Bir patlama sesi geldi. Dönüp baktığımızda kurşun deliği vardı Fakat nereden geldi, kimler tarafından atıldı göremedik. Herkes tedirgin oldu" diye konuştu.

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Kahramanmaraş'ta bir banka şubesi kurşunlandı
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