Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili kritik gelişme! Pilotun kadari belli olacak...

! Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı ile ilgili kritik gelişme! Pilotun kadari belli olacak...

haberine göre, 'nda 5 Şubat günü pistten çıkan Havayolları şirketine ait uçağın kaptan pilotunun ifadesi alındı. Pilot 'ın bugün mahkemeye sevk edilebileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Pegasus uçağında 3 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi yaralanmıştı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 12:23 ABONE OL
Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili kritik gelişme! Pilotun kadari belli olacak...

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi altında olduğu hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi!

Öte yandan Kaptan pilot M.A'nın, ifadesinin alınmasının ardından taburcu işlemlerinin de yapılacağı ve Anadolu Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

SON DAKİKA! Pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotuna büyük şok! Attığı mesajla ortaya çıktı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili kritik gelişme! Pilotun kadari belli olacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN