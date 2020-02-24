Malatya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 19 Şubat' ta kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JANDARMA DA KAYERİ'DE OPERASYON YAPTI

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada 300 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Darıdere mahallesinde durdurulan bir araçta aramaya yapıldı. Yapılan aramalarda aracın içinde 300 gram metamfetamin, bıçak, muşta ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Yetkililer gözaltına alınan Y.K. ve F.S. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.