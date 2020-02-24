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duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist, teslim oldu!

'ndan gelen son dakika habere göre; "'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 11:29 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist, teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberde; Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist, teslim oldu!
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