Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ordu’da FETÖ’ye soru sızdırılması operasyonu: 9 gözaltı

’da ’ye soru sızdırılması operasyonu: 9 gözaltı

’da 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 9 kişiden 8’inin halen görevde olduğu ortaya çıktı

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 16:49 ABONE OL
Ordu’da FETÖ’ye soru sızdırılması operasyonu: 9 gözaltı

Ordu'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 9 kişiden 8'inin halen görevde olduğu ortaya çıktı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 kişiden 1'inin halen cezaevinde tutuklu olduğu belirlenirken diğer 8'inin Samsun, Sivas, Erzurum, Kastamonu, Hakkari ve Van illerinde görevde olduğu tespit edildi.

MAHREM İMAMLARLA İRTİBATLI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan 4 şüpheli Samsun, Sivas, Erzurum, Kastamonu KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken 2 şüpheli SEGBİS yöntemi ile adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli Hakkari savcılığından serbest kalırken, Van'da bulunan 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde adliye mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise Ordu Adliyesinde Zabıt Katibi olarak çalışan bir şüpheli Altınordu ilçesinde yakalanarak, soruşturmanın yürütüldüğü Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’da FETÖ’ye soru sızdırılması operasyonu: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN