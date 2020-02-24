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Son dakika haberi: 'da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi! Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi 24 Şubat

Kandilli ve 'dan gelen son dakika bilgisine göre 'da bir kez daha meydana geldi.Bir ayı aşkın süredir kentten peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sabah Ege ilimiz Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Bursa hatta İstanbul'dan da hissedildi.Valilik'ten yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle herhangi can kaybı ya da olumszu durum yaşanmadı. İşte 24 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 07:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 24 Şubat

Son haftalarda sık sık deprem haberleri gelen Manisa'dan bir deprem daha yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

MANİSA'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün sabaha da depremle uyandı. Saat 05.43'te merkez üssü Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"24.02.2020 tarihinde saat 05.43'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

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Son dakika haberi: Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 24 Şubat
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