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: kararı dün açıklanmıştı! Son uçak ’a iniş yaptı

Çin’nin Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüsüyle mücadele kapsamında önemli hamleler yapıyor. ’da virüs nedeniyle ölü sayısı artarken dün yapılan açıklamasında , İran’dan Türkiye’ye uçuşların durdurulduğunu ve sınır kapısının da kapatıldığını duyurdu. Türkiye’nin bu kararının ardından Tahran’dan gelen son uçak havalimanına iniş yaptı. Yolcuların maske taktıkları görüldü. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 06:51 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 07:05 ABONE OL
Son dakika: İran kararı dün açıklanmıştı! Son uçak İstanbul’a iniş yaptı

Son dakika haberi: İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 8'e yükseldi. Türkiye'de çalışmalara hız verdi ve önemli kararlara imza attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'a yönelik bir dizi tedbirleri dün akşam saatlerinde açıklamıştı. Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısının kapatıldığını belirten Bakan Koca, "İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri, bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durdurulduğunu ve tüm uluslararası uçuşlar ise, tek taraflı ve geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

Son dakika! Türkiye - İran sınırı kapatıldı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması | Video

SON UÇAK İSTANBUL'A GELDİ

Sağlık Bakanı Koca'nın dün açıkladığı kararların ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu.

Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.

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Son dakika: İran kararı dün açıklanmıştı! Son uçak İstanbul’a iniş yaptı
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