Türkiye’nin gücü dünyada hissedilir hale geldi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı'yı ziyaret etti. Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Sincan İlçe 7. Olağan Kongresi'ne de telefonla bağlandı. İçeride ve dışarıda yoğun bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Gerek ekonomik, gerek askeri, gerek siyasi, gerek kültürel, gerek içeride gerek dışarıda varlığını, ülkemizin gücünü her seferinde daha da artırmaktadır. Dışarıda yaptığımız seyahatlerde bunu zaten hissediyorum. Artık masada Türkiye var ve Türkiye'nin olduğu bütün bu masalardaki görüşmelerle birlikte de Türkiye'nin gücü dünyada hissedilir hale gelmiştir."