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tacirlerine geçit yok! Gözaltılar var

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada 300 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 09:19 ABONE OL
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Darıdere mahallesinde durdurulan bir araçta aramaya yapıldı. Yapılan aramalarda aracın içinde 300 gram metamfetamin, bıçak, muşta ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Yetkililer gözaltına alınan Y.K. ve F.S. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

TÜM YURTTA MÜCADELE

Öte yandan uyuşturucu ile mücadele yurt genelinde sürüyor. Tüm illerde güvenlik güçleri huzur operasyonları kapsamında da çok sayıda işlem yaparak mücadeleye devam etti.

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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Gözaltılar var
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