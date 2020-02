13 bin yeni okul için bağış çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Okullardan Yarınlara' programına katıldı. İş insanlarından özellikle deprem bölgesine okul yaptırmalarını ve bu bölgelerdeki okulların depreme dayanıklı hale getirilmesine öncelik vermelerini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:* 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'da hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Mevla'dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem bizi beklemiyor, afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Devlet ancak vatandaşının desteği ile böyle bir yükün altından kalkabilir. Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyorlar.* Hükümete geldiğimizde eğitim-öğretimi en başa yerleştirdik. Her aşamada ülkemizin eğitim öğretim alt yapısını ve insan gücünü fevkalade güçlendirdik. Üniversite sayımızı ve öğrenci sayımızı yükselttik. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız kitap sayısı 3 milyar adedi geçmiştir. Maddi imkanı el vermeyen ailelerin çocuklarına destek veriyoruz. Hiçbir evladımızın eğitimden mahrum kalmaması için gereken gayreti gösterdik.* Bugün ülkemizde 18 milyonu aşkın öğrencimiz sayıları 70 bini bulan eğitim kurumlarında eğitim alıyor. Özel eğitim kurumları ve diğer eğitim- öğretim birimleriyle bu sayı 86 bine çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız'ın bunlara ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması yapmamız gerekiyor.* Yardımlarda deprem riski yüksek olan yerlerdeki okullara öncelik vermeliyiz. Masalara bırakılmış olan kartlara yazacağınız bağışlarınız, buradaki ekranlarda da görünecek.* Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan her vatandaşımız dilediği yerde ister derslik, ister okul şeklinde katkı ile bu kampanyaya dahil olabilir. Biz de bu hayır işini destekleyenlere her türlü yardımı gösteriyoruz. Bu yardımların tamamı gelir vergisinden düşürülebiliyor. Okul ve yurtların inşasındaki tüm giderleri KDV'den muaf tuttuk.* Bugün (dün) itibarıyla Millet Kütüphanesi'ne gelen gençlerin sayısı 26-27 bin oldu. Başkan Erdoğan dün Yargıda Birlik Platformu heyetini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hazır bulundu.Başkan Erdoğan, şehitler için de şunları söyledi: "Libya ve Suriye'de ülkemizin ve milletimizin bekası için mücadele ederken şehit düşen kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Tarihindeki en önemli istiklal ve istikbal mücadelelerinden birini veren Türkiye, Rabbimin yardımı ve Türk milletinin duasıyla bu süreçten de alnının akıyla çıkacaktır. Aziz şehitlerimize layık olabilmenin yolu, aynı anda farklı cephelerde verdiğimiz bu kutlu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan geçiyor."

