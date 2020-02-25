Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Saraçoğlu'nun cenazesi memleketi Çorum'a getirildi

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Saraçoğlu'nun cenazesi memleketi 'a getirildi

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan 'nun cenazesi, memleketi 'a getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 11:05 ABONE OL

Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla gönderildiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından karşılanan Saraçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, kara yoluyla memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirildi.

Saraçoğlu'nun cenazesine babası Ahmet Saraçoğlu ve abisi Hayrettin Saraçoğlu da eşlik etti.

Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi öğle vakti İskilip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırması beklenen cenaze namazına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in de katılacağı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Saraçoğlu'nun cenazesi memleketi Çorum'a getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN