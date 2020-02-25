Bir anne daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 22 Şubat 2020 tarihinde HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Muhteber Birlik, 2015 yılında 15 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli'de işe giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlu Veysi Birlik'e 5 yıl aradan sonra kucaklaştı. Buluşma, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşti. Oğlunu 5 yıl sonra karşısında gören anne, evladına uzun süre sarılıp, gözyaşları döktü. Ailesine kavuştuktan sonra SABAH'a konuşan Veysi Birlik, gittiği günden beri pişman olduğunu, hep kaçmak için fırsat kolladığını belirterek, "Türkiye'den kandırılıp Suriye'ye götürülen örgüt mensupları teslim olmak istiyor" dedi. Ailesiyle geçirmesi gereken en güzel günlerini elinden aldıklarını ifade eden Birlik, "Diyarbakır'da annelerin oturma eylemini sosyal medya ve televizyonlarda gördük. Evlatlarını amansız bir yoldan kurtarmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Ben de annemin oturma eylemine katıldığını gördüm. O saatten sonra kaçmaya karar verdim. Ardından annemin sesini duyunca bu beni cesaretlendirdi" dedi.