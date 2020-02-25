DEAŞ operasyonunda 3 kardeş gözaltına alındı!

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İKAMETLERİNE OPERASYON YAPILDI

Güvenlik güçlerimiz tarafından söz konusu şüphelilerin ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen kardeşler K.H, M.H ve Ş.H yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMA DA YAPILDI

Şüpheli isimlerin söz konusu evinde yapılan aramada örgütle ilişkili olabilecek dijital materyaller de ele geçirildi.