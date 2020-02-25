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operasyonunda 3 kardeş gözaltına alındı!

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı. İşte Kayseri'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği önemli operasyonun ayrıntıları;

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:55 ABONE OL
DEAŞ operasyonunda 3 kardeş gözaltına alındı!

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İKAMETLERİNE OPERASYON YAPILDI

Güvenlik güçlerimiz tarafından söz konusu şüphelilerin ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen kardeşler K.H, M.H ve Ş.H yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMA DA YAPILDI

Şüpheli isimlerin söz konusu evinde yapılan aramada örgütle ilişkili olabilecek dijital materyaller de ele geçirildi.

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DEAŞ operasyonunda 3 kardeş gözaltına alındı!
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