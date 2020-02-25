Gürbulak’a termal kamera

AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ

Koronavırüs salgınının baş gösterdiği İran'a açılan 4 sınır kapısını kapatan Türkiye, tedbirlerini de artırıyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda termal kamera kuruldu. İranlıların ve diğer yabancıların söz konusu sınır kapısından yurda girişine izin verilmezken, Türkiye'den İran'a geçişler ise kontrollü olarak devam ediyor. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünce sınır kapısında doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanı görevlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin aldığı tedbirleri istişare etti. Koca, bu kapsamda Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İRAN'IN Kum kentinde koronavirüsle mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde ziyaret ve merasimlere sınırlama getirildi. Kum Eyalet Konseyi tarafından alınan kararla, Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini ve kültürel merasimler geçici olarak askıya alındı. Söz konusu karara göre, türbede topluca yapılan ibadetler yasaklanırken, türbenin etrafı da korkulukla kapatıldı. Türbe, Kum kentinin önemli dini ve tarihi mekanları arasında yer alıyor.