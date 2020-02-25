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Korkudan otların içerisinde yatıyor

’ın Başkale ilçesinde meydana gelen sonrasında ailesini köyden uzaklaştıran isimli vatandaş, korkudan otların içerisinde yatıyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:10 ABONE OL

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale ilçesinde can ve mal kaybına neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin yaralandığı depremde evler yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Deprem sonrasında aile fertlerini Van merkeze gönderen Cengiz Furat isimli vatandaş, korkudan otların içerisinde yatıyor. İki gündür yatmadığını ifade eden Furat, "İki gecedir yatmadım. Amcamın oğlu depremde hayatını kaybetti. Evlerimizin hepsi yıkılmış, hayvanlarımız dışarıda kalmış. Annem ile çocuklarım deprem korkusundan Van merkeze gitmiş. Ben de tek başıma kaldım. Korkudan ben de otların içinde yatıyorum" dedi.

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Korkudan otların içerisinde yatıyor
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