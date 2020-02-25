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Milletlerarası anlaşmalar, 'de yayımlandı

'nin ve Moldova ile ayrı ayrı yaptığı protokol ve anlaşmaya dair kararlar, 'de yayımlandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 09:37 ABONE OL
Milletlerarası anlaşmalar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kişinev'de Mayıs 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması"nın onaylanması kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kapsamda, iki ülke arasında sosyal güvenlik alanında ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek amacıyla uygulanacak mevzuatla ilgili hükümler belirlendi.

Bakü'de Aralık 2019'da imzalanan "Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü" de onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uluslararası kara yolu taşımacılığına ilişkin 5-6 Aralık 2019'da Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda kararlaştırıldığı üzere, iki ülke arasında yapılan uluslararası taşımaların durumu ve gelişimi hakkında istatistiki bilgi teatisi, eşya taşımacılığı, geçiş belgesi kotalarının tespiti ve yolcu taşımacılığı gibi alanlarda mutabık kalınan konular belirlendi.

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Milletlerarası anlaşmalar, Resmi Gazete'de yayımlandı
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