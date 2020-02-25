Son dakika haberi; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 4. Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23.02.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının slayt gösterimi nedeniyle 14 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Abdullah Öcalan'a destek sloganları atıldığı HDP kongresi hakkında soruşturma başlatıldı | Video

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4. Olağan Büyük Kongresi büyük bir skandala sahne olmuştu

BULDAN VE TEMELLİ'DEN İTTİFAK ÇAĞRISI

Kongrede eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli konuşma yaptı. Temelli ve Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu. Buldan ve Temelli Cumhur İttifakı dışındaki partilere de, "İktidar dışındaki tüm siyasi partileri ittifaka davet ediyoruz." sözleri ile çağrıda bulundu.



BULDAN'DAN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşması sırasında skandal ifadeler kullandı. HDP'yi barış partisi olarak halka tanıtan yöneticiler konuşması sırasında kirli senaryoyu gözler önüne serdi. Buldan, "HDP fikriyatının büyük emektarı büyük Abdullah Öcalan'a selam ve saygı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

APO SLOGANLARI SIRASINDA CHP'Lİ ERDOĞDU DA VARDI

Kongrede sık sık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken, Atatürk'ün partisi CHP'yi temsil etmek üzere salonda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da vardı. Buldan, kongreden bir gün önce, "İttifakı gizlemeyelim" çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun çağrıya uyarak, Erdoğdu'yu görevlendirdiği belirtildi.