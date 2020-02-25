Son dakika: Ankara Esenboğa'da koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama...

İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar tahliye edildi. Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen vatandaşlar 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. 14 kişi için Zekai Tahir Burak Hastanesi özel olarak tahsis edildi. Daha önce de Çin'den Türk vatandaşları başarı ile Türkiye'ye ulaştırılmış. 14 günlük karantinada hiçbir belirti görülmedi. Öte yandan Anadolu Ajansı, Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta yeni tip koronavirüs şüphesi olduğunu duyurdu. İddia Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aynı dakikalarda yalanlandı. Koca, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." dedi.

Son dakika! İran'dan gelen Türk yolcular Ankara'da 14 gün karantinada kalacak | Video

AA: KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ İLE ESENBOĞA'YA İNİLDİ

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

SAĞLIK BAKANI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca iddialara ilişkin, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." dedi.