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Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
Trakya Kariyer Fuarı’nda Turkuvaz Medya’ya yoğun ilgi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Trakya Üniversiteler Birliği tarafından Edirne'deki Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı, 295 kurum ve kuruluş ile 20 binin üzerinde öğrenciyi buluşturdu. 'Yetenek Her Yerde' temalı fuara katılan SABAH gazetesi ve Turkuvaz Medya'nın standına üniversiteli gençler büyük ilgi gösterdi. Balkan Kongre Merkezi'ndeki fuar kapsamında paneller, örnek uygulamalar, iş görüşmeleri, atölye çalışmaları gibi etkinlikler yapılacak. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, fuarın Trakya bölgesinin en büyük etkinliği olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise öğrencilerin iş fırsatlarını geliştirici projelere gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.
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Trakya Kariyer Fuarı’nda Turkuvaz Medya’ya yoğun ilgi
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