Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Zeydan Karalar paraları reklama harcıyor

paraları reklama harcıyor

’li Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ın hizmet yapmak yerine kenti reklam afişleriyle donatması tepki çekti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
Zeydan Karalar paraları reklama harcıyor

"Belediyede bankamatikçiler var" diyerek 2 bin 500 işçinin işine son veren ve her platformda belediyenin borç batağında olduğunu anlatarak gündemden düşmeyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, kentin dört bir yanına astırdığı afişlerle gündemde. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nun karşısında bulunan ASKİ şantiyesinin duvarlarına yaklaşık 200 metre uzunluğundaki 16 büyük boy reklam afişleri astıran Karalar'ın bu icraatı tepki çekti. Karalar'ın belediyenin borç içinde zolduğunu söylemesine rağmen reklama büyük paralar harcamasına tepki gösteren Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, kentin her noktasının reklam afişleriyle dolu olduğunu belirterek, "Hizmetten, otobüsten, ekmek çeşidinden yapılan tasarruf ve belediyenin kendi ekmeğine uyguladığı yüzde 33 zamdan gelen paralarla reklam israfı yapılıyor. Belediye, günlük basit ve zorunlu yapılması gereken işleri bile büyük bir olay gibi ve vatandaşlara lütuf olarak yansıtmak için, milyonlar harcayarak israfın en büyüğünü yapıyor. Adana'da bu dönem maalesef 'Büyükşehir Reklam Belediyesi' ve belediyenin parasının aktarıldığı reklam şirketleri var" dedi. MHP'li meclis üyesi Sadettin Aslan ise, "Tasarruf yapıyoruz diyorsunuz. Tamam da reklamdan neden tasarruf olmuyor? Çok merak ediyorum" dedi.

İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeydan Karalar paraları reklama harcıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN