Zeydan Karalar paraları reklama harcıyor

"Belediyede bankamatikçiler var" diyerek 2 bin 500 işçinin işine son veren ve her platformda belediyenin borç batağında olduğunu anlatarak gündemden düşmeyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, kentin dört bir yanına astırdığı afişlerle gündemde. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nun karşısında bulunan ASKİ şantiyesinin duvarlarına yaklaşık 200 metre uzunluğundaki 16 büyük boy reklam afişleri astıran Karalar'ın bu icraatı tepki çekti. Karalar'ın belediyenin borç içinde zolduğunu söylemesine rağmen reklama büyük paralar harcamasına tepki gösteren Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, kentin her noktasının reklam afişleriyle dolu olduğunu belirterek, "Hizmetten, otobüsten, ekmek çeşidinden yapılan tasarruf ve belediyenin kendi ekmeğine uyguladığı yüzde 33 zamdan gelen paralarla reklam israfı yapılıyor. Belediye, günlük basit ve zorunlu yapılması gereken işleri bile büyük bir olay gibi ve vatandaşlara lütuf olarak yansıtmak için, milyonlar harcayarak israfın en büyüğünü yapıyor. Adana'da bu dönem maalesef 'Büyükşehir Reklam Belediyesi' ve belediyenin parasının aktarıldığı reklam şirketleri var" dedi. MHP'li meclis üyesi Sadettin Aslan ise, "Tasarruf yapıyoruz diyorsunuz. Tamam da reklamdan neden tasarruf olmuyor? Çok merak ediyorum" dedi.

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