AK Parti grubunda SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti grup toplantısı bu hafta da Başkan Erdoğan'ın dün Azerbaycan ziyareti nedeniyle aynı şekilde çarşambaya alınmıştı. Başkan Erdoğan partisinin grubuna 66. Yaş gününde hitap etti. Hitabına Azerbaycan ziyareti ve yüksek düzeyli işbirliği anlaşmaları hakkında bilgi vererek başlayan Erdoğan Bakü ile ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti. Son dakika gelişmeleri ve gündemdeki konuların dışında bundan sonrası için izlenecek yola ilişkin de önemli açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grubundaki hitabı sürüyor.

İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Özellikle hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok kısa da olsa benim için çok çok duyguluydu. İşte bu klipte izlediniz. Kitap, su, simit... Bunlar çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı.

İlk aldığım eser Ömer Nasuhi Bilmen'in eseriydi. Taksitlerini simit ve su starak ödemiştim. Hamdolsun o günden bu güne de bu şekilde yürüyerek geldik.

KİTAP EN ÖNEMLİ YOL ARKADAŞI

Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de külliyedeki bu muhteşem dev kütüpheneyle işte tırmandığımız nokta. Hamdolsun. Şüphesiz kitap bizim için önemli bir yol arkadaşı. Onun için emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle dün başlayan 3 ayları ile Regaib gecesini şimdiden tebrik ediyorum. Bu metin AK Parti grubundan Sabah.com.tr editörleri tarafından canlı olarak aktarılmıştır. Bu gecelerin hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

İLK KIBLEMİZE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Zulmün adeta arşa çıktığı süreçten geçiyoruz. İlk kıblemiz Kudüs'e pervasız saldırılar giderek artıyor. İşte bu yüzden Rabbimizden bu gecelerin hatırına birliğimizi, kardeşliğimizi, mücadele gücümüzü arttırmasını diliyorum.

AHaber CANLI YAYIN

PARTİ GRUBUNDAN BAŞKAN'A KLİPLİ SÜRPRİZ

Öte yandan AK Parti grubu Başkan Erdoğan'ın doğum gününü özel hazırlanmış bir kliple kutladı. AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırlayarak sürpriz yaptı. 1 dakika 5 saniye süren çalışmada Başkan Erdoğan'ın özellikle çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.

Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından da paylaşılarak "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle yayına verildi. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletildi.