Annelerin feryadı Kandil’i panikletti

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatları için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan ailelerin sayısı 101'e yükseldi. 176'ıncı gününü geride bırakan evlat nöbetinde, ailelerin çağrısı sonrasında 9 aile evladına kavuşurken, örgütte "anneye kavuşma" paniği başladı. Annelerin çağırısı, evlatların yüreğine işlerken PKK, örgütten kaçışlara karşı yalan dolu kirli propagandaya başladı.Hakkari ile Şırnak il emniyet müdürlüklerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan "Şiyar-Kendal" kod adlı N.Ö. verdiği ifadede örgütün kirli propagandasını anlattı:* Biri kaçmaya teşebbüs etti mi sözde yöneticiler 'Giderseniz Türkiye'de size işkence yaparlar, sizi cezaevlerinde çürütürler hatta belki sınırda sizi öldürürler" diyordu.* TV'leri izlerken, annelerin oğullarına yakarışlarını da görüyor, izliyorduk. Teslim olan bazılarını televizyonda görüyorduk. Biz o görüntüleri izlediğimizde televizyonu kapatmaya başladılar. Bize, 'Bunlar senaryo, işkence yapıldığı için böyle söylüyorlar' diyorlardı. O yüzden çoğu örgüt mensubu kaçmaktan korkuyor.* Ben de bakanlığın arananlar listesindeydim. Özgür irademle teslim oldum ve bunları söylüyorum. Zerre kadar kötü bir yaklaşıma maruz kalmadım.Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan aile sayısı 101 oldu. Eylemin 176'ıncı gününde, evlat nöbetine katılan Emin Ekinci, 6 yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki Mustafa Ekinci için çağrıda bulundu. Oğlunun, Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi Koçtepe Köyü'nde, terör örgütü tarafından kaçırıldığını söylyen baba Ekinci oğlunu almaya geldiğini söyledi. 10 çocuk babası 65 yaşındaki Ekinci, "Oğlumu almaya geldim, HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu istiyorum, onu bekliyorum. O gelmeden buradan gitmeyeceğim. Oğlumu getirsinler" dedi.En küçük oğlunun Mustafa olduğunu ve 6 yıldır haber alamadığını belirten baba Ekinci, oğluna çağırıda bulunarak, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi. Hüseyin KAÇAR / SABAH

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