Başkan Erdoğan'a sürpriz doğum günü klibi: Milletin adamı 66 yaşında

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BENİM İÇİN ÇOK ÇOK DUYGULUYDU



Hazırlanan bu sürpriz benim için çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürmesi ve oradaki birkaç anekdot çok önemliydi. Bu simitti, bu kitaptı, bu suydu. Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitapevi vardı, orada elde ettiğim imkanlarla aldığım ilk eser Hukuk-u İslamiye Kamusuydu. Taksitlerini simit, su satarak ödemiştim. O günden bugüne de bu şekilde geldik. Böyle başlayan bir hayat, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev kütüphane... Şüphesiz ki kitap bizim için en önemli yol arkadaşı. Her kitap bir alimdir. Onun için kitap saygıdeğerdir. Kitap bizim medeniyetimizde büyük öneme haizdir. Hazırlanan bu kısa da olsa takdim de sizlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum..