CHP'de SON DAKİKA gelişmesi... Aytuğ Atıcı genel başkanlık için CHP'de ilk aday oldu

CHP'de kurultay tarihi yaklaşırken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. CHP'nin 37. Olağan Kurultay'ı 28-29 Mart tarihinde yapılacak. Tarih yaklaştıkça da kulisler hareketlendi.

Muharrem İnce aylar öncesinden delegelerin destek vermesiyle Kurultay'da aday olacağını açıklamıştı. Selin Sayek Böke, Umut Oran CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın isimleri Genel Başkanlık için geçiyordu. Son dakika haberi ise bugün geldi.



Fotoğrafta: CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı

CHP'DE GENEL BAŞKANLIK İÇİN İLK ADAY AYTUĞ ATICI

CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı genel başkanlık için aday olacağını duyurdu. Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunan CHP'li Atıcı, adaylık süreciyle ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakimlere ve savcılara skandal hakaretine tepkiler büyüyor | Video

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Baba adı Şahap, anne adı Lütfiye'dir.

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede doçent oldu. Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.