AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yaptığı ittifak çağrısı için "CHP'nin HDP'leşmesi, CHP için de çok büyük bir sorun" dedi.Bir TV programında soruları yanıtlayan Ünal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP kongresine ilişkin açtığı soruşturmayı değerlendirdi: "Yıllardan beri HDP'nin yaptığı bir şey bu. Teröre karşı bir siyasi parti mesafeli durmalı. Devletin ordusunu devletin şiddet merkezi olarak niteleyen, teröriste terörist demeyen bir siyasi yaklaşımla karşı karşıyayız. Tabii buna açılan soruşturma siyasetin değil, hukukun meselesi. Süreçte savcının gerekçelerini görmek lazım. HDP'nin perdesini kaldırıp bıraktığınızda PKK terörünü meşrulaştırdığını görüyorsunuz. HDP'nin bu tutumu demokratik siyasete tehdittir."HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yaptığı ittifak çağrısına ilişkin ise Ünal, şunları söyledi: "CHP'nin kongreye giderken kendi içinde yaşadığı sıkıntılar, özellikle Muharrem İnce'nin açıklamalarına baktığınızda bunları görüyoruz. Bütün bunlar Millet İttifakı'nda ciddi bir çatırdama sorunu yaratıyor. Bugün Kemal Kılçdaroğlu'nun konuşmalarına baktığınızda siyasetin nasıl pespayeleştiğini görüyoruz. Görülen o ki Millet İttifakı artık sürdürülebilir değil."CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HSK'ya yönelik "Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu" sözlerine de tepki gösteren Ünal, "Hukukçu arkadaşlar, FETÖ'ye yönelik çok önemli bir mücadele verdi. Hakim ve Savcılar Kurulu'na talimat verildiği yalanını söyledi. Sistematik olarak yalan söylemeniz bununla ilgili size dava açılması, hakim ve savcıları namussuzlukla suçlamanız siyaset değildir. Kılıçdaroğlu'nun söylemleri alçakça, pespaye ve müptezeldir" dedi.

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