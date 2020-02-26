Dünya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor! İşte corona virüsü ile ilgili detaylar...

RUSYA KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİ ARTIRIYOR

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını açıkladı.

Golikova, koronavirüse ilişkin Rusya'nın aldığı önlemlerle ilgili başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle Güney Kore ile karşılıklı uçuşların kısıtlanacağını vurgulayan Golikova, "Aeroflot ve Aurora havayolu şirketleri dışında Güney Kore ile tüm uçuşları 1 Mart itibarıyla durduruyoruz." dedi.

İran vatandaşlarına yönelik de çeşitli kısıtlayıcı tedbirler alındığına dikkati çeken Golikova, "İran vatandaşlarına yönelik, ticari ve insani yardım amacı taşıyan vize türleri dışında vize vermeyi 28 Şubat itibarıyla durdurma kararı aldık." diye konuştu.

Golikova, salgına yönelik bugüne kadar Rusya'da alınan tüm önlemlerin süresinin de 1 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Rusya'da koronavirüse karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Golikova, "Elimizde virüsün örneği mevcut ve bir aşı bulunmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Şu ana kadar 5 prototip geliştirmiş durumdayız." dedi.

Golikova, Rus vatandaşlarına İtalya'ya seyahat etmemeleri çağrısında da bulunarak, "İtalya'daki durumu da yakından takip ediyoruz, ancak durumu henüz tam anlamıyla değerlendirebilmek mümkün değil. Vatandaşlarımıza ve tur operatörlerimize İtalya'ya grup ve şahsi seyahatler gerçekleştirmemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKALARI TESPİT EDİLEN KERKÜK'TE EĞLENCE MERKEZLERİ KAPATILDI

Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kentteki internet kafeler, parklar başta olmak üzere eğlence merkezleri kapatıldı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından birçok işletmenin kapatıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüsün kentte yayılmasının önlenmesi amacıyla bu uygulamaya gidildiğine dikkati çeken Kamil, internet kafeler ve parklar başta olmak üzere eğlence merkezlerinin ikinci bir duyuruya kadar çalışmayacağını söyledi.

Irak'ta 24 Şubat'ta ilk kez Necef kentindeki İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı dün de Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu. Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un görüldüğü Vihda semtinin karantina altına alındığını belirtmişti.

LÜBNAN'DA 2. KORONA VİRÜS VAKASI

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 2. korona virüs vakasının doğrulandığı açıklandı. Enfekte olan kadının İran ziyareti dönüşü karantina altına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, virüs tespit edilen kadının geçtiğimiz hafta Lübnan'a geldiği ifade edildi.

ALMANYA KORONAVİRÜS VAKALARININ ARTMA İHTİMALİNE KARŞI HAZIRLANIYOR

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının daha da artma ihtimaline karşı hazırlık yapıldığını duyurdu.

Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün ilk kez Çin'de ortaya çıkmasının ardından gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, virüsün İtalya'da ortaya çıkmasının ardından da "Avrupa'da yeni bir durumun oluştuğuna" dikkati çekti.

Virüsün kendilerine yakınlaştığını kaydeden Seibert, Almanya'da şu ana kadar virüsün bulaştığı insanları karantinaya alarak tedavi görmelerini sağladıklarını ve böylelikle virüsün yayılmasını önlemeyi başardıklarını ifade etti.

Seibert, yeni ortaya çıkan vakalarda da bu uygulamayı sürdürecekleri vurgulayarak, "Aynı zamanda koronavirüs vakalarının daha da artma ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz. Bu konuda çabalarımızı artırıyoruz." dedi.

Tüm bakanlıkların temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon oluşturduklarını aktaran Seibert, aynı zamanda da Avrupa ülkeleriyle ortak hareket etme konusunda temas halinde olduklarını söyledi.

- 2 günde 5 yeni vaka

Bu arada, son 2 günde Baden-Württemberg ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde yeni Kovid-19 vakaları da ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, son iki günde Baden-Württemberg eyaletinde 3, Kuzey-Ren Vestfalya'da ise 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Kuzey Ren Vestflaya'da virüsün tespit edildiği Heinsberg bölgesinde okul ve kreşlerin pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Öte yandan, bir askerin koronavirüs tespit edilen biriyle temasta olduğu gerekçesiyle Köln-Wahn askeri havalimanı bugün geçici olarak kapatıldı.

Alman Haber Ajansının haberinde, askerin virüs taşıdığına dair bir belirti bulunmadığı, ancak önlem amaçlı hastanede muayene edildiği belirtilerek, havalimanının yeniden açıldığı kaydedildi.