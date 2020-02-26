FETÖ’ye operasyon: 59 gözaltı, 4 tutuklama

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik Konya'da yürütülen soruşturmada, 21'i aktif görevde, 16'sı daha önce ihraç edilmiş 37 asker daha deşifre oldu. 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ByLock" kullandıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 13'ü yakalandı. Manisa'da, "ByLock" kullandıkları ve örgüt içerisinde katalog evliliği yaptıkları belirlenen 8 şüpheli ile 4 polis okulu öğrencisi imamı ve 2 eski askeri öğrenciden 9'u gözaltına alındı. Trabzon merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda da 8 şüpheli gözaltına alındı. Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda da 4 kişi, Tokat'ın Niksar ilçesinde ise 1 kişi gözaltına alındı. Antalya'da 2, Adıyaman'da da 2 şüpheli tutuklandı.